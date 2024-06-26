Спортивный директор «Кайрата» рассказал, какие задачи стоят перед командой

Спортивный директор казахстанского «Кайрата» Константин Лежнев назвал задачи команды под руководством российского тренера Александра Кержакова. 29 мая клуб объявил о назначении специалиста на пост главного тренера команды.

«Перед командой стоят самые высокие задачи — стать чемпионами Республики Казахстан. Со стороны руководства и в частности президента клуба есть полное доверие и поддержка Александру, и мы убеждены, что вместе можем достичь высоких результатов», — сказал Лежнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Предыдущим клубом Александра Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).