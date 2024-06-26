Украина — Бельгия: в первом тайме команды не забили голов

В эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт) проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Украины и Бельгии. Игру обслуживает арбитр Энтони Тейлор из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче не открыт (0:0). «Чемпионат» ведёт свою текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом тайме ни одна из команд не сумела открыть счёт в матче.

Национальные команды Украины и Бельгии на Евро-2024 выступают в группе Е с Румынией и Словакией. После двух матчей у украинцев три очка, точно так же, как и у бельгийцев.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.