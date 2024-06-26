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Спортивный директор «Кайрата»: нет предпосылок для трансферов из «Зенита»

Спортивный директор «Кайрата»: нет предпосылок для трансферов из «Зенита»
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Спортивный директор футбольного клуба «Кайрат» Константин Лежнев высказался о возможных трансферах из «Зенита».

«Что касается трансферов из «Зенита», то на данный момент предпосылок к этому нет», — сказал Лежнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно о назначении Александра Кержакова главным тренером «Кайрата». Предыдущим клубом специалиста был сербский «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).

«Кайрат» под руководством Кержакова в нынешнем сезоне занимает 3-е место, набрав 18 очков в 11 матчах.

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