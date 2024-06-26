«Химки» объявили об аренде защитника Скворцова в «Шинник»

«Химки» и «Шинник» договорились об аренде защитника Льва Скворцова. Казахстанский футболист проведёт сезон-2024/2025 в ярославской команде. Об этом сообщает пресс-служба «Химок» в социальных сетях.

«Желаем Льву удачи и успехов в новой команде», — говорится в сообщении пресс-службы подмосковной команды.

24-летний Скворцов перешёл в «Химки» в феврале 2023 года из казахстанского «Турана». На его счету 17 матчей в составе химчан в минувшем сезоне, в которых он отметился одной голевой передачей. Контракт Скворцова с «Химками рассчитан до конца июня 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 250 тыс.

«Химки» в прошлом сезоне стали победителем Мелбет Первой лиги. Команда набрала 66 очков за 34 матча. В сезоне-2024/2025 «Химки» сыграют в Российской Премьер-Лиге. Второе место по итогам чемпионата заняло махачкалинское «Динамо». Кроме этого, по итогам переходных матчей в РПЛ поднялся тольяттинский «Акрон».