Конте заявил, что Кварацхелия останется в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о возможном переходе нападающего клуба Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Нет никаких сомнений, всё уже ясно. Хвича Кварацхелия останется в «Наполи», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее агент Мамука Джугели, представляющий интересы грузинского футболиста, заявил о желании его клиента покинуть «Наполи» с целью перейти в команду, выступающую в Лиге чемпионов. Также Джугели заявил, что у Хвичи есть предложение от «ПСЖ». Действующий контракт Кварацхелии рассчитан до лета 2027 года.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал вместе с командой чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов.