ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Грузия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Конте заявил, что Кварацхелия останется в «Наполи»

Конте заявил, что Кварацхелия останется в «Наполи»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о возможном переходе нападающего клуба Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Нет никаких сомнений, всё уже ясно. Хвича Кварацхелия останется в «Наполи», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее агент Мамука Джугели, представляющий интересы грузинского футболиста, заявил о желании его клиента покинуть «Наполи» с целью перейти в команду, выступающую в Лиге чемпионов. Также Джугели заявил, что у Хвичи есть предложение от «ПСЖ». Действующий контракт Кварацхелии рассчитан до лета 2027 года.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с 2022 года. В сезоне-2022/2023 он стал вместе с командой чемпионом Италии, а также был признан самым ценным игроком Серии А и лучшим молодым игроком Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Де Лаурентис иронично высказался о возможном переходе Кварацхелии в «ПСЖ»
Кварацхелия согласовал условия личного контракта с «ПСЖ» — La Gazzetta dello Sport
Материалы по теме
Грузия — Португалия. Хвича Кварацхелия огрызнётся на Роналду
Грузия — Португалия. Хвича Кварацхелия огрызнётся на Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android