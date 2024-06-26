Кечинов назвал главную интригу предстоящего сезона РПЛ

Бывший футболист Валерий Кечинов считает, что главной интригой предстоящего сезона МИР РПЛ является команда, которая станет чемпионом.

«В российском футболе интрига может быть одна. Кто-то другой должен стать чемпионом, наверное. «Зенит» уже всё-таки поднадоел. Хочется увидеть новую команду на первом месте. Это самая главная интрига в РПЛ», — приводит слов Кечинова Legalbet.

После 30 туров чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.