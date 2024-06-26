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Кечинов назвал главную интригу предстоящего сезона РПЛ

Кечинов назвал главную интригу предстоящего сезона РПЛ
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Бывший футболист Валерий Кечинов считает, что главной интригой предстоящего сезона МИР РПЛ является команда, которая станет чемпионом.

«В российском футболе интрига может быть одна. Кто-то другой должен стать чемпионом, наверное. «Зенит» уже всё-таки поднадоел. Хочется увидеть новую команду на первом месте. Это самая главная интрига в РПЛ», — приводит слов Кечинова Legalbet.

После 30 туров чемпионата России сезона-2023/2024 «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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