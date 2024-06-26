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Вратарь «Динамо» Лещук высказался о публикации в соцсетях Кубка России об ошибках игрока

Вратарь «Динамо» Лещук высказался о публикации в соцсетях Кубка России об ошибках игрока
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук высказался в своём телеграм-канале о публикации, выложенной в социальные сети FONBET Кубка России, об ошибках футболиста в матчах Российской Премьер-Лиги в прошедшем сезоне.

Лещуку 28 лет, за первую команду «Динамо» он играет с 2018 года. В прошедшем сезоне российский голкипер провёл 20 матчей во всех турнирах, шесть раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Игоря с «Динамо» рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лещука в € 600 тыс.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», у которого 56 очков.

В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Динамо» сыграет с воронежским «Факелом».

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