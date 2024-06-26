Словакия — Румыния: Дуда открыл счёт на 24-й минуте

В эти минуты на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт) проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Румынии. Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Даниэль Зиберт. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 24-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда, забив головой после навеса хавбека Юрая Куцки.

Команды наряду со сборными Украины и Бельгии играют в группе Е.

По результатам двух матчей в группе E Евро-2024 сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по три. При этом первые две строчки занимают имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (3:2) и Бельгии (2:1), на третьем месте находится национальная команда Словакии (2:2), замыкают турнирную таблицу группы E представители Украины, имеющие отрицательную разницу голов (2:4).