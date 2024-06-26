Евро-2024, группа E: положение команд в турнирной таблице к перерыву третьего матча

В эти минуты на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт) проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Румынии. Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Даниэль Зиберт. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.

Параллельно в группе Е, помимо Словакии и Румынии, встречаются Украина и Бельгия. После первого тайма счёт в матче не открыт.

В режиме реального времени сложилась примечательная ситуация: все участники квартета имеют равное количество очков — по четыре. При этом первые две строчки занимают имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), на третьем месте находится национальная команда Словакии (3:3), замыкают турнирную таблицу группы E представители Украины, имеющие отрицательную разницу голов (2:4).