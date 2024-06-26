«Мы не боимся». Полузащитник Швейцарии — о матче с Италией на Евро-2024

Полузащитник сборной Швейцарии и «Болоньи» Ремо Фройлер высказался после того, как стало известно, что его национальная команда сыграет с Италией в предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024.

«Италия — это место, где я со своей семьёй чувствуем себя очень комфортно. Но в субботу не будет места для чувств, даже если для меня этот матч особеннее, чем для других.

Мы ожидаем, что итальянцы почувствуют себя фаворитами в этом матче. Но мы не боимся», — приводит слова Фройлера Corriere dello Sport.

Швейцария начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе А. После трёх сыгранных туров Швейцария заняла второе место. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Первое место заняла заняла сборная Германии, набрав семь очков.

Италия стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.