ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Грузия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы не боимся». Полузащитник Швейцарии — о матче с Италией на Евро-2024

«Мы не боимся». Полузащитник Швейцарии — о матче с Италией на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Швейцарии и «Болоньи» Ремо Фройлер высказался после того, как стало известно, что его национальная команда сыграет с Италией в предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Италия — это место, где я со своей семьёй чувствуем себя очень комфортно. Но в субботу не будет места для чувств, даже если для меня этот матч особеннее, чем для других.

Мы ожидаем, что итальянцы почувствуют себя фаворитами в этом матче. Но мы не боимся», — приводит слова Фройлера Corriere dello Sport.

Швейцария начала своё выступление на Евро-2024 с игр в группе А. После трёх сыгранных туров Швейцария заняла второе место. Подопечные Мурада Якина набрали пять очков. Первое место заняла заняла сборная Германии, набрав семь очков.

Италия стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров сборная Италии набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024
Материалы по теме
Сербские фанаты столкнулись с немецким спецназом перед матчем Евро-2024 с Данией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android