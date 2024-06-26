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Словакия — Румыния: Марин сравнял счёт с пенальти на 37-й минуте

Словакия — Румыния: Марин сравнял счёт с пенальти на 37-й минуте
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В эти минуты на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт) проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Румынии. Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Даниэль Зиберт. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 1
Румыния
1:0 Дуда – 24'     1:1 Марин – 37'    

На 37-й минуте сравнял счёт в матче румынский полузащитник Рэзван Марин, реализовав пенальти, назначенный за фол на его соотечественнике Янисе Хаджи.

Команды наряду со сборными Украины и Бельгии играют в группе Е.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Турнирная таблица Евро-2024
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