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Словакия — Румыния: Марин сравнял счёт с пенальти на 37-й минуте

В эти минуты на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт) проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Румынии. Встречу обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Даниэль Зиберт. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. На момент написания новости счёт в матче — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 37-й минуте сравнял счёт в матче румынский полузащитник Рэзван Марин, реализовав пенальти, назначенный за фол на его соотечественнике Янисе Хаджи.

Команды наряду со сборными Украины и Бельгии играют в группе Е.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.