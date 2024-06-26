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Сборная Украины на Евро-2024: как команде Сергея Реброва выйти в плей-офф напрямую

Сборная Украины на Евро-2024: как команде Сергея Реброва выйти в плей-офф напрямую
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В эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт) проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Украины и Бельгии. Игру обслуживает арбитр Энтони Тейлор из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт свою текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 0
Бельгия

В первом тайме ни одна из команд не сумела открыть счёт в матче. Поскольку в параллельной встрече группы E Румыния к концу первой половины игры сравняла счёт в игре со Словакией (1:1), в режиме реального времени сборная Украины при равенстве очков из-за отрицательной разницы голов находится на четвёртом месте в своём квартете, что не позволит ей выйти в плей-офф Евро-2024.

Для того чтобы выйти в плей-офф турнира, сборной Украины нужно добиться победы над Бельгией, что позволит украинцам с шестью очками занять первое или второе место в группе, или же свести свою игру к ничьей при условии, что одна из команд в матче Словакия — Румыния одержит победу, что позволит украинцам занять третью строчку с четырьмя набранными очками и оказаться в числе лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Расписание матчей Евро-2024
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