ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Грузия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В УЕФА сохранили упоминание флага России в логотипе Евро-2024

В УЕФА сохранили упоминание флага России в логотипе Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

В УЕФА сохранили упоминание флага России в логотипе Евро-2024.

Логотип Евро-2024 был представлен ещё в 2021 году. Согласно информации УЕФА логотип турнира создан на основе флагов 55 ассоциаций-членов УЕФА и их цветов, которые сочетаются в различных комбинациях, напоминая форму крыши Олимпийского стадиона в Германии. Кубок изображён в центре логотипа, а 24 цветных кружочка вокруг трофея символизируют 24 команды-участницы Евро-2024.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.

Материалы по теме
Евро-2024, группа E: положение команд в турнирной таблице к перерыву третьего матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android