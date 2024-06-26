В РФС высказались о том, может ли Карасёв судить матчи Лиги чемпионов

Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев высказался о качествах российского арбитра Сергея Карасёва.

— До отстранения Карасёв шёл пошагово: сначала его назначали на четвертьфиналы еврокубков, потом — на полуфиналы. Вы верите, что когда-нибудь он сможет отсудить финал условной Лиги чемпионов?

— Здесь большое значение имеет политика. Тот же Мажич мог судить финал чемпионата мира в России, если бы там не играла Хорватия. Условно, будут в финале ЛЧ играть две английские команды — естественно, УЕФА трижды подумает, назначать ли Карасёва из-за сложных политических отношений. Но если говорить об уровне Сергея, думаю, на прошедшем финале Лиги чемпионов он отработал бы не хуже Славко Винчича.

С точки зрения политики я понимаю судейских руководителей УЕФА: главное не создавать проблемы до матча. Мы в РФС своими назначениями можем обеспечить тишину и спокойствие до игры, но что будет после неё — зависит только от Карасёва. Так же действует УЕФА — зачем им создавать себе проблемы? Если бы в финале играли турки и венгры, думаю, Сергея могли бы назначить, если бы он получал какие-то назначения до этого. Но по большому счёту для Карасёва это не вызов, — приводит слова Каманцева «РБ Спорт».