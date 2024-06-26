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Грузия — Португалия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Грузия — Португалия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Грузия — Португалия: стартовые составы команд на матч Евро-2024
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Сегодня, 26 июня, состоится матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Грузии и Португалии. Команды будут играть на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд на матч.

Грузия: Мамардашвили, Кверквелия, Кашия, Двали, Какабадзе, Меквабишвили, Кочорашвили, Цитаишвили, Давиташвили, Микаутадзе, Кварацхелия.

Португалия: Кошта, Семеду, А. Силва, Диаш, Канселу, Невеш, Пальинья, Фернандеш, Б. Силва, Феликс, Роналду.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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