Сербские фанаты подрались с полицией на Евро-2024 после задержаний из-за поддержки России

Болельщики сборной Сербии подрались с полицией в Германии, где проходит Евро-2024, после того, как были задержаны фанаты, демонстрировавшие флаг России и выкрикивавшие фразу «Косово — это Сербия».

Напомним, вчера, 25 июня, сербские фанаты столкнулись с полицией на улицах в Мюнхене. Это произошло перед матчем 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Дания — Сербия (0:0). Позже полицейские подтвердили, что шестеро сербов были арестованы.

Встреча Дании и Сербии завершилась вничью со счётом 0:0. Таким образом, сборная Сербии набрала два очка за три игры и заняла последнее место в турнирной таблице группы С. Квартет возглавила национальная команда Англии, заработав пять очков.

Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.