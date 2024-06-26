Кассьерра: матч за Суперкубок России очень важен для «Зенита»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о подготовке санкт-петербургской команды к началу нового сезона, где «Зениту» предстоит сыграть в матче Суперкубка России с «Краснодаром».

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Думаю, что успел (восстановиться), хотя действительно было не так много времени на отдых. Но всё, пора уже забыть о каникулах, начинаются сборы. Наша задача как можно качественнее провести их, подготовиться и к товарищеским матчам, и к первой официальной игре за Суперкубок. Он очень важен для нас. Всегда первый трофей сезона имеет большое значение», — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».

Матч Суперкубка России между чемпионом и обладателем Кубка страны санкт-петербургским «Зенитом» и серебряным призёром РПЛ «Краснодаром» пройдёт в Волгограде 13 июля и начнётся в 20:30 по московскому времени. Игру примет стадион «Волгоград Арена».