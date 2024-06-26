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Кассьерра: матч за Суперкубок России очень важен для «Зенита»

Кассьерра: матч за Суперкубок России очень важен для «Зенита»
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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о подготовке санкт-петербургской команды к началу нового сезона, где «Зениту» предстоит сыграть в матче Суперкубка России с «Краснодаром».

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, что успел (восстановиться), хотя действительно было не так много времени на отдых. Но всё, пора уже забыть о каникулах, начинаются сборы. Наша задача как можно качественнее провести их, подготовиться и к товарищеским матчам, и к первой официальной игре за Суперкубок. Он очень важен для нас. Всегда первый трофей сезона имеет большое значение», — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».

Матч Суперкубка России между чемпионом и обладателем Кубка страны санкт-петербургским «Зенитом» и серебряным призёром РПЛ «Краснодаром» пройдёт в Волгограде 13 июля и начнётся в 20:30 по московскому времени. Игру примет стадион «Волгоград Арена».

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