Кассьерра: матч за Суперкубок России очень важен для «Зенита»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о подготовке санкт-петербургской команды к началу нового сезона, где «Зениту» предстоит сыграть в матче Суперкубка России с «Краснодаром».
«Думаю, что успел (восстановиться), хотя действительно было не так много времени на отдых. Но всё, пора уже забыть о каникулах, начинаются сборы. Наша задача как можно качественнее провести их, подготовиться и к товарищеским матчам, и к первой официальной игре за Суперкубок. Он очень важен для нас. Всегда первый трофей сезона имеет большое значение», — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».
Матч Суперкубка России между чемпионом и обладателем Кубка страны санкт-петербургским «Зенитом» и серебряным призёром РПЛ «Краснодаром» пройдёт в Волгограде 13 июля и начнётся в 20:30 по московскому времени. Игру примет стадион «Волгоград Арена».