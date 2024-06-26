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Администратор телеграм-канала Кубка России извинился перед Лещуком за шуточную публикацию

Администратор телеграм-канала Кубка России извинился перед Лещуком за шуточную публикацию
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Администратор телеграм-канала FONBET Кубка России ответил на реакцию вратаря «Динамо» Игоря Лещука на шуточную публикацию.

«Уважаемый Игорь Лещук!

Как непосредственный автор публикации приношу официальные извинения за неустойчивую шутку.

По мнению учёных, башня разрушится через 250 лет, а удержать сооружение в 57 метров неподсильно ни одному человеку.

В любом случае желаю башне отстоять ещё много лет, а вам – играть долгие годы. Готов лично приехать на тренировку, чтобы обсудить всё на поле и после футбола.

До встречи в новом сезоне», — написал администратор телеграм-канала.

Лещуку 28 лет, за первую команду «Динамо» он играет с 2018 года. В прошедшем сезоне российский голкипер провёл 20 матчей во всех турнирах, шесть раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Игоря с «Динамо» рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лещука в € 600 тыс.

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