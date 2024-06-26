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«Ахмат» объявил о переходе экс-защитника «Балтики» Жирова

«Ахмат» объявил о переходе экс-защитника «Балтики» Жирова
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Бывший центральный защитник «Балтики» Александр Жиров на правах свободного агента перешёл в «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненцев в социальных сетях.

Контракт с футболистом подписан до конца сезона-2024/2025 с опцией продления ещё на год.

Вчера, 25 июня, Жиров покинул «Балтику» по истечении срока действия трудового договора. 33-летний футболист пополнил ряды калининградцев в июне 2023 года. В прошедшем сезоне Жиров провёл в составе «Балтики» 28 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Напомним, «Ахмат» под руководством Магомеда Адиева завершил сезон-2023/2024 РПЛ на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков за 30 встреч. «Ахмат» начнёт новый сезон РПЛ домашним матчем с «Краснодаром» в 1-м туре.

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