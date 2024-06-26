Сборная Словакии не смогла обыграть Румынию в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024

Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Румынии. Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Даниэль Зиберт. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск. Матч закончился со счётом 1:1.

На 24-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда, забив головой после навеса хавбека Юрая Куцки. На 37-й минуте сравнял счёт в матче румынский полузащитник Рэзван Марин, реализовав пенальти, назначенный за фол на его соотечественнике Янисе Хаджи, — 1:1.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.