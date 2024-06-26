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Украина — Бельгия: результат матча 26 июня 2024, счет 0:0, Евро-2024

Сборная Бельгии не смогла обыграть Украину, но вышла в плей-офф Евро-2024
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Сегодня, 26 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт) состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Украины и Бельгии. Игру обслуживал арбитр Энтони Тейлор из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился со счётом 0:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 0
Бельгия

Национальные команды Украины и Бельгии на Евро-2024 выступают в группе Е с Румынией и Словакией. После трёх сыгранных туров сборная Украины набрала четыре очка и финишировала на последнем месте в своей группе из-за отрицательной разницы голов, вылетев, таким образом, с турнира. Бельгия с тем же набором очков заняла второе место по дополнительным показателям и вышла в плей-офф Евро-2024.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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