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Евро-2024, группа E: итоговое положение сборных Украины, Бельгии, Румынии и Словакии

Евро-2024, группа E: итоговое положение сборных Украины, Бельгии, Румынии и Словакии
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Закончились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете E, в которых встречались сборные Украины и Бельгии, а также Словакия и Румыния. Обе встречи завершились ничейными результатами.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 0
Бельгия
ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 1
Румыния
1:0 Дуда – 24'     1:1 Марин – 37'    

По результатам трёх матчей в группе E Евро-2024 сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по четыре. При этом первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), третье место заняла национальная команда Словакии (3:3), замкнула турнирную таблицу группы E команда с Украины, имеющая отрицательную разницу голов (2:4).

Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Расписание матчей Евро-2024
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