Евро-2024, группа E: итоговое положение сборных Украины, Бельгии, Румынии и Словакии

Закончились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете E, в которых встречались сборные Украины и Бельгии, а также Словакия и Румыния. Обе встречи завершились ничейными результатами.

По результатам трёх матчей в группе E Евро-2024 сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по четыре. При этом первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), третье место заняла национальная команда Словакии (3:3), замкнула турнирную таблицу группы E команда с Украины, имеющая отрицательную разницу голов (2:4).

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.