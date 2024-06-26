Сборная Бельгии сыграет с Францией в 1/8 финала Евро-2024

Сегодня, 26 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт) состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Украины и Бельгии. Игру обслуживал арбитр Энтони Тейлор из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился со счётом 0:0.

Таким образом, после трёх сыгранных туров сборная Бельгии набрала четыре очка и по дополнительным показателям заняла второе место в турнирной таблице группы E. В 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 сборной Бельгии предстоит сыграть с Францией. Матч состоится 1 июля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по мск.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.