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Сборная Бельгии сыграет с Францией в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Бельгии сыграет с Францией в 1/8 финала Евро-2024
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Сегодня, 26 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт) состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Украины и Бельгии. Игру обслуживал арбитр Энтони Тейлор из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился со счётом 0:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 0
Бельгия

Таким образом, после трёх сыгранных туров сборная Бельгии набрала четыре очка и по дополнительным показателям заняла второе место в турнирной таблице группы E. В 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 сборной Бельгии предстоит сыграть с Францией. Матч состоится 1 июля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица Евро-2024

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Расписание матчей Евро-2024
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