Все команды группы E на Евро-2024 набрали по четыре очка

Закончились матчи 3-го тура группового этапа Евро-2024 в квартете Е, в которых встречались сборные Украины и Бельгии, а также Словакии и Румынии. Первая встреча завершилась со счётом 0:0. Во второй игре также был зафиксирован ничейный результат — 1:1.Таким образом, все команды набрали по четыре очка.

При этом первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), третье место заняла национальная команда Словакии (3:3), замкнула турнирную таблицу группы E команда с Украины, имеющая отрицательную разницу голов (2:4).

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.