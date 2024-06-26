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Украина — первая сборная на Евро, вылетевшая с последнего места в группе, имея 4 очка

Украина — первая сборная на Евро, вылетевшая с последнего места в группе, имея 4 очка
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Сборная Украины стала первой национальной командой в истории чемпионатов Европы, вылетевшая с турнира после группового этапа с последнего места, заработав четыре очка.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 0
Бельгия

По результатам трёх матчей в группе E на чемпионате Европы в Германии сложилась историческая ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по четыре. При этом первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), третье место заняла национальная команда Словакии (3:3), замкнула турнирную таблицу группы E команда Украины, имеющая отрицательную разницу голов (2:4).

Подобное происходило только на чемпионате мира 1994 года в США. Тогда также из группы Е, имея четыре очка в активе, вылетела сборная Норвегии.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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