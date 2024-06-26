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Лукаку не забил ни одного гола за групповой этап Евро-2024, у него отменили три мяча

Лукаку не забил ни одного гола за групповой этап Евро-2024, у него отменили три мяча
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не отметился забитым мячом в решающем матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Украиной (0:0) и, таким образом, ни разу не смог забить в групповом турнире Евро-2024. Примечательно, что в прошлых двух турах были отменены три гола форварда сборной Бельгии: два в ворота Словакии и один забитый мяч в игре с Румынией.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 0
Бельгия

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Украины и Бельгии завершился со счётом 0:0. После трёх сыгранных туров сборная Украины набрала четыре очка и финишировала на последнем месте в своей группе из-за отрицательной разницы голов. Бельгия с тем же набором очков заняла второе место по дополнительным показателям.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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