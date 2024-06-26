Чехия — Турция: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Сегодня, 26 июня, состоится матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Чехии и Турции. Команды будут играть на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

Чехия: Станек, Голеш, Гранач, Крейчи, Цоуфал, Юрасек, Соучек, Провод, Барак, Гложек, Хитил.

Турция: Гюнок, Мюльдюр, Демирал, Кадыоглу, Акайдын, Юксек, Чалханоглу, Гюлер, Озджан, Йылдыз, Йылмаз.

Для выхода в 1/8 финала сборной Турции достаточно сыграть вничью. В случае поражения Турция останется на третьем месте в группе, если Грузия не обыграет Португалию. Тогда Турция может выйти из группы при условии приемлемой разницы мячей.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.