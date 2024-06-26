Украина — первая сборная со времён России, не вышедшая в плей-офф Евро, набрав четыре очка

Сборная Украины завершила выступления на чемпионате Европы — 2024. В решающем матче группового этапа украинцы сыграли вничью с Бельгией (0:0) и, несмотря на набранные четыре очка, заняли последнее место в квартете E из-за отрицательной разницы голов. Таким образом, национальная команда Украины стала первой сборной со времён Евро-2012, несмотря на четыре очка, не вышедшей в плей-офф турнира из-за дополнительных показателей.

Напомним, на чемпионате Европы — 2012 сборная России не прошла в плей-офф турнира, набрав четыре очка и уступив сборной Греции по дополнительным показателям второе место в группе A.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.