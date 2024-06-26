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Украина — первая сборная со времён России, не вышедшая в плей-офф Евро, набрав четыре очка

Украина — первая сборная со времён России, не вышедшая в плей-офф Евро, набрав четыре очка
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Сборная Украины завершила выступления на чемпионате Европы — 2024. В решающем матче группового этапа украинцы сыграли вничью с Бельгией (0:0) и, несмотря на набранные четыре очка, заняли последнее место в квартете E из-за отрицательной разницы голов. Таким образом, национальная команда Украины стала первой сборной со времён Евро-2012, несмотря на четыре очка, не вышедшей в плей-офф турнира из-за дополнительных показателей.

Напомним, на чемпионате Европы — 2012 сборная России не прошла в плей-офф турнира, набрав четыре очка и уступив сборной Греции по дополнительным показателям второе место в группе A.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 0
Бельгия

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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