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Александр Мостовой: допускаю, что матч Румынии и Словакии мог быть договорным

Александр Мостовой: допускаю, что матч Румынии и Словакии мог быть договорным
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Бывший футболист Александр Мостовой предположил, что матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 между Словакией и Румынией (1:1) мог носить договорной характер.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 1
Румыния
1:0 Дуда – 24'     1:1 Марин – 37'    

«Допускаю, что матч Румынии и Словакии мог быть договорным. Пенальти, который поставили в ворота сборной Словакии, на мой взгляд, липовый. Пару раз посмотрел, там игрок упал сам. То, что это будут обсуждать, неизбежно.

С другой стороны, мы часто видим, что когда обеим командам нужна ничья, они её и делают. Особенно в последних турах. Я это видел и в бытность игроком. Зачем рисковать, когда понимаешь, что ничья выгодна и тебе, и сопернику?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По результатам трёх матчей в группе E Евро-2024 сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по четыре. При этом первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), третье место заняла национальная команда Словакии (3:3), замкнула турнирную таблицу группы E команда Украины, имеющая отрицательную разницу голов (2:4).

Турнирная таблица Евро-2024
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