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Румыния и Словакия поделили очки в игре Евро-2024, фанаты ждали от команд договорной матч

Румыния и Словакия поделили очки в игре Евро-2024, фанаты ждали от команд договорной матч
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Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Румынии. Матч закончился со счётом 1:1. Таким образом, команды добились результата, при котором обе команды вышли в 1/8 финала Евро. Примечательно, что фанаты ожидали, что матч будет носить договорной характер.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 1
Румыния
1:0 Дуда – 24'     1:1 Марин – 37'    

На 24-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Словакии Ондрей Дуда, забив головой после навеса хавбека Юрая Куцки. На 37-й минуте сравнял счёт в матче румынский полузащитник Рэзван Марин, реализовав пенальти, назначенный за фол на его соотечественнике Янисе Хаджи. Некоторые эксперты посчитали пенальти спорным.

По результатам трёх матчей в группе E Евро-2024 сложилась редкая ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по четыре. При этом первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), третье место заняла национальная команда Словакии (3:3), замкнула турнирную таблицу группы E команда Украины, имеющая отрицательную разницу голов (2:4).

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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