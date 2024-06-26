Станислав Лоботка признан лучшим игроком матча Словакия — Румыния на Евро-2024

Опорный полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Румынией (1:1). Об этом информирует сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Румынии завершился со счётом 1:1. На гол полузащитника Ондрея Дуды румыны ответили реализованным пенальти Рэзвана Марина.

После трёх сыгранных туров сборная Словакии набрала четыре очка и финишировала на третьем месте в своей группе благодаря разнице забитых мячей. Румыния с тем же набором очков заняла первое место в группе. Обе сборные вышли в плей-офф турнира.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.