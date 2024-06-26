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Станислав Лоботка признан лучшим игроком матча Словакия — Румыния на Евро-2024

Станислав Лоботка признан лучшим игроком матча Словакия — Румыния на Евро-2024
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Опорный полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Румынией (1:1). Об этом информирует сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 1
Румыния
1:0 Дуда – 24'     1:1 Марин – 37'    

Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Словакии и Румынии завершился со счётом 1:1. На гол полузащитника Ондрея Дуды румыны ответили реализованным пенальти Рэзвана Марина.

После трёх сыгранных туров сборная Словакии набрала четыре очка и финишировала на третьем месте в своей группе благодаря разнице забитых мячей. Румыния с тем же набором очков заняла первое место в группе. Обе сборные вышли в плей-офф турнира.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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