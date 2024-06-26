Довбик не забил ни одного мяча на Евро-2024, он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

Сегодня, 26 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт) состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился со счётом 0:0. Таким образом, нападающий сборной Украины Артём Довбик не забил ни одного мяча на Евро-2024, несмотря на то что является лучшим бомбардиром Ла Лиги прошлого сезона.

В чемпионате Испании сезона-2023/2024 Довбик забил 24 мяча.

По результатам трёх матчей в группе E Евро-2024 сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по четыре. При этом первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), третье место заняла национальная команда Словакии (3:3), замкнула турнирную таблицу группы E команда Украины, имеющая отрицательную разницу голов (2:4).