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Довбик не забил ни одного мяча на Евро-2024, он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

Довбик не забил ни одного мяча на Евро-2024, он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги
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Сегодня, 26 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт) состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился со счётом 0:0. Таким образом, нападающий сборной Украины Артём Довбик не забил ни одного мяча на Евро-2024, несмотря на то что является лучшим бомбардиром Ла Лиги прошлого сезона.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 19:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 0
Бельгия

В чемпионате Испании сезона-2023/2024 Довбик забил 24 мяча.

По результатам трёх матчей в группе E Евро-2024 сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по четыре. При этом первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), третье место заняла национальная команда Словакии (3:3), замкнула турнирную таблицу группы E команда Украины, имеющая отрицательную разницу голов (2:4).

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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