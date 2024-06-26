Мостовой: сборную Украины сгубило поражение от румын в 1-м туре Евро — так нельзя

Бывший российский футболист Александр Мостовой считает, что вылет сборной Украины с Евро-2024 связан с поражением от Румынии (0:3) в матче 3-го тура группового этапа турнира.

«Для вылета сборной Украины всё произошло в 1-м туре Евро. Кто мог подумать, что они смогут проиграть 0:3? Румынам! Их ведь это и сгубило в итоге. По игре украинцы не заслуживали такого крупного поражения, но разница мячей играет очень большую роль. Нельзя крупно проигрывать в 1-м туре», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По результатам трёх матчей в группе E Евро-2024 сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по четыре. При этом первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), третье место заняла национальная команда Словакии (3:3), замкнула турнирную таблицу группы E команда Украины, имеющая отрицательную разницу голов (2:4).