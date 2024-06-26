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Мостовой: сборную Украины сгубило поражение от румын в 1-м туре Евро — так нельзя

Мостовой: сборную Украины сгубило поражение от румын в 1-м туре Евро — так нельзя
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Бывший российский футболист Александр Мостовой считает, что вылет сборной Украины с Евро-2024 связан с поражением от Румынии (0:3) в матче 3-го тура группового этапа турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

«Для вылета сборной Украины всё произошло в 1-м туре Евро. Кто мог подумать, что они смогут проиграть 0:3? Румынам! Их ведь это и сгубило в итоге. По игре украинцы не заслуживали такого крупного поражения, но разница мячей играет очень большую роль. Нельзя крупно проигрывать в 1-м туре», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

По результатам трёх матчей в группе E Евро-2024 сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по четыре. При этом первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), третье место заняла национальная команда Словакии (3:3), замкнула турнирную таблицу группы E команда Украины, имеющая отрицательную разницу голов (2:4).

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