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Тренер Бельгии Тедеско прогнал оператора, снявшего его речь после игры с Украиной на Евро

Тренер Бельгии Тедеско прогнал оператора, снявшего его речь после игры с Украиной на Евро
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско жестами попросил одного из операторов матча с Украиной (0:0) на Евро-2024 отойти подальше, когда тот снимал его речь после игры. Сначала на камеру попала эмоциональная беседа полузащитника Кевина Де Брёйне с игроками, однако Тедеско вмешался в работу телевизионщика лишь во время своих слов.

Фото: Кадр из трансляции

Сборная Бельгии заняла в группе E второе место. Этот квартет стал первым в истории чемпионатов Европы, где все команды набрали одинаковое количество очков. Первым соперником в плей-офф для команды Тедеско станет сборная Франции, их встреча состоится 1 июля.

Из группы E вылетела сборная Украины. Румыния заняла первое место, Словакия стала третьей. Обе команды ждут своих соперников по 1/8 финала.

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