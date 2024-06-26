Тренер сборной Бельгии Тедеско: группа E оказалась сложнее, чем многие могли подумать

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал ничейный результат в решающем матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Украиной.

«Мы знали, что нам нельзя оступиться сегодня. Смысл моего обращения к команде был понятен: надо играть и стараться победить. Мои футболисты перепробовали разные варианты. Мы умеем забивать ранние голы, умеем забивать более поздние, и в этом случае многое потом дается проще. Но и сегодня я горжусь своей командой. Они справились с давлением в концовке, когда один пропущенный гол означал бы вылет из турнира.



Эта группа оказалась сложнее, чем многие могли подумать. Можно быть фаворитами на бумаге, но все эти игры надо проводить по-настоящему. И таким соперникам абсолютно нечего терять. Они атакуют с оглядкой на свои ворота и поэтому могут терять мяч без драматических последствий. У них хватает и классных футболистов тоже. На таком турнире нет маленьких соперников», — приводит слова Тедеско пресс-служба УЕФА.

После трёх туров группового турнира бельгийцы набрали четыре очка и по дополнительным показателям заняли второе место в группе E. В 1/8 финала Евро-2024 национальная команда Бельгии сыграет с Францией. Сборная Украины заняла последнее место в квартете C.