Де Брёйне признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Украиной

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча с Украиной в 3-м туре группового этапа чемпионата Европы в Германии. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 26 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» (Штутгарт) состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Украины и Бельгии. Игру обслуживал арбитр Энтони Тейлор из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился со счётом 0:0.

Национальные команды Украины и Бельгии на Евро-2024 выступают в группе Е с Румынией и Словакией. После трёх сыгранных туров сборная Украины набрала четыре очка и финишировала на последнем месте в своей группе из-за отрицательной разницы голов, вылетев, таким образом, с турнира. Бельгия с тем же набором очков заняла второе место по дополнительным показателям и вышла в плей-офф Евро-2024.

Кевин де Брёйне играет за сборную Бельгии с 2010 года. Всего футболист провел за команду 104 матча, в которых отметился 28 голами и 49 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.