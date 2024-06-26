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Тренер сборной Украины Ребров рассказал, из-за чего команда не смогла выйти в плей-офф ЧЕ

Тренер сборной Украины Ребров рассказал, из-за чего команда не смогла выйти в плей-офф ЧЕ
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал результат матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 с Румынией (0:3) причиной вылета команды из турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 1-й тур
17 июня 2024, понедельник. 16:00 МСК
Румыния
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Станчу – 29'     2:0 Марин – 53'     3:0 Дрэгуш – 57'    

«К сожалению, мы не прошли групповой этап из-за первой игры, в которой проиграли Румынии. Я благодарен игрокам за то, как они отреагировали на матч со Словакией. Я думаю, мы показали, что пытались победить в матчей с Бельгией, и у нас было достаточно хороших моментов», — приводит слова Реброва пресс-служба УЕФА.

По результатам трёх матчей в группе E Евро-2024 сложилась примечательная ситуация: все участники квартета набрали равное количество очков — по четыре. При этом первые две строчки заняли имеющие положительную разницу забитых и пропущенных мячей сборные Румынии (4:3) и Бельгии (2:1), третье место заняла национальная команда Словакии (3:3), замкнула турнирную таблицу группы E команда Украины, имеющая отрицательную разницу голов (2:4).

Турнирная таблица Евро-2024
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