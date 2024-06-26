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Фанаты сборной Бельгии освистали команду после матча с Украиной на Евро

Фанаты сборной Бельгии освистали команду после матча с Украиной в 3-м туре чемпионата Европы в Германии, сообщает интернет-издание Sporza.

По информации источника, болельщики проявили недовольство игрой «красных дьяволов». Капитан сборной Кевин де Брёйне недовольный этим обстоятельством отвел команду в подтрибунное помещение, не поприветствовав болельщиков.

Сборная Бельгии заняла в группе E второе место. Этот квартет стал первым в истории чемпионатов Европы, где все команды набрали одинаковое количество очков. Первым соперником в плей-офф для команды Тедеско станет сборная Франции, их встреча состоится 1 июля.

Из группы E вылетела сборная Украины. Румыния заняла первое место, Словакия стала третьей. Обе команды ждут своих соперников по 1/8 финала.