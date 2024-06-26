«Я горжусь быть румыном». Тренер сборной Румынии — о выходе в 1/8 финала Евро-2024

Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску отреагировал на выход национальной команды в плей-офф Евро-2024 после ничьей в решающем матче группового этапа чемпионата Европы — 2024 со Словакией (1:1). Как одна из лучших команд, занявших третьи места в своих группах, румыны прошли в 1/8 финала Евро-2024 с третьего места в квартете E.

«Такие моменты переживаешь лишь раз в жизни. Спасибо всем болельщикам, благодаря которым мы чувствовали себя как дома в каждом из трех матчей. Спасибо и тем болельщикам, кто остался дома. Я горжусь быть румыном. Думаю, сейчас гордятся все.

Это невероятно. Надеюсь, все это продолжится для нас. Хочу поблагодарить своих игроков, которые проявили характер. Сегодня мы отыгрались, мы никогда не сдаемся. Мы всегда играем от всего сердца. С умом, с расстановкой. И отдаем игре все силы. Мы играем организованно. На этом уровне приходится много бегать, но при этом сохранять осторожность, быстро реагировать на каждый игровой поворот. И мы отреагировали на ура», — приводит слова Йордэнэску пресс-служба УЕФА.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.