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Грузия — Португалия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Хвича Кварацхелия забил cвой первый гол на чемпионатах Европы

Хвича Кварацхелия забил cвой первый гол на чемпионатах Европы
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Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия открыл счёт уже на 2-й минуте матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Португалией. Этот гол стал первым для грузина на чемпионатах Европы. Встреча между сборными Грузии и Португалии продолжается в эти минуты, на момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу грузинов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
1-й тайм
1 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'    

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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