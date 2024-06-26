Хвича Кварацхелия забил cвой первый гол на чемпионатах Европы

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия открыл счёт уже на 2-й минуте матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Португалией. Этот гол стал первым для грузина на чемпионатах Европы. Встреча между сборными Грузии и Португалии продолжается в эти минуты, на момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу грузинов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.