Игрок «Зенита» Мантуан рассказал, как провёл свой отпуск

Футболист петербургского «Зенита» Густаво Мантуан поделился впечатлениями от проведённого отпуска.

«Был на родине, в Сан-Паулу, в кругу семьи и друзей. Время пролетело быстро, но я постарался максимально им воспользоваться. Без остановки играл в футбольный волейбол, отдыхал, купался, набирался сил, день рождения свой отпраздновал.

Это было очень круто! Был большой клуб, где я собрал, кажется, всех своих друзей, чтобы устроить отличную вечеринку. Среди друзей есть популярные музыканты, которые пели на сцене в течение вечера. Все повеселились на славу, я доволен!», — приводит слова Мантуана пресс-служба клуба.

Отметим, что сегодня, 26 июня, последний из трёх дней, в которые «Зенит» проводит традиционный медосмотр перед началом нового сезона. Петербургский клуб является действующим чемпионом российской Премьер-Лиги и обладателем Кубка России. В прошлом сезоне «Зениту» удалось впервые в своей истории выиграть все три внутрироссийских турнира за год.

Мантуан в прошлом сезоне сыграл 37 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.