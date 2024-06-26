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Грузия — Португалия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Сборная Грузии на эту секунду выходит в плей-офф Евро-2024

Сборная Грузии на эту секунду выходит в плей-офф Евро-2024
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Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия забил мяч в ворота сборной Португалии уже на 2-й минуте. Этот мяч на текущий момент выводит грузинскую сборную в плей-офф чемпионата Европы. В онлайн-таблице у команды четыре очка и третье место в таблице. Грузия, если займёт третье место, войдёт в число лучших сборных Евро-2024 среди тех, кто финишировал третьим. Это и позволит команде выйти в плей-офф турнира.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
1-й тайм
1 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'    

Для самого 23-летнего Хвичи Кварацхелии этот мяч стал первым на чемпионатах Европы. До этого спортсмен в двух матчах не отметился результативными действиями. Сборная Грузии может впервые выйти в плей-офф Евро. Для подопечных Вилли Саньоля это первое участие на чемпионатах Европы в их истории.

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