ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Грузия — Португалия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Португалии в игре с Грузией пропустила самый быстрый гол в своей истории на Евро

Сборная Португалии в игре с Грузией пропустила самый быстрый гол в своей истории на Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия открыл счёт уже на 2-й минуте матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 с Португалией. Этот гол стал самым быстрым пропущенным в истории национальной команды Португалии на чемпионатах Европы. Взятие ворот было зафиксировано на 1-й минуте и 32-й секунде.

Встреча между сборными Грузии и Португалии продолжается в эти минуты, на момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу грузинов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
1-й тайм
1 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'    

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Хвича!!! Грузия забила Португалии на 2-й минуте и рвётся в плей-офф Евро! LIVE
Live
Хвича!!! Грузия забила Португалии на 2-й минуте и рвётся в плей-офф Евро! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android