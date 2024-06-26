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Грузия — Португалия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Чехия — Турция: Барак был удалён, получив две жёлтые карточки за девять минут

Чехия — Турция: Барак был удалён, получив две жёлтые карточки за девять минут
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Чехии и Турции. Команды играют на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче – 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
1-й тайм
0 : 0
Турция
Удаления: Барак – 20' / нет

На 20-й минуте игроки сборной Чехии остались в меньшинстве: полузащитник Антонин Барак получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Примечательно, что первую жёлтую карточку он получил на 11-й минуте.

Команды наряду со сборными Грузии и Португалии играют в группе F.

Для выхода в 1/8 финала сборной Турции достаточно сыграть вничью. В случае поражения Турция останется на третьем месте в группе, если Грузия не обыграет Португалию. Тогда Турция может выйти из группы при условии приемлемой разницы мячей.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Турнирная таблица Евро-2024
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