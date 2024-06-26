Игрок «Эвертона» Годфри может перейти в «Аталанту» — Орнштейн

26-летний защитник «Эвертона» Бен Годфри может перейти в «Аталанту», сообщает журналист Дэвид Орнштейн в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, бергамаски предложили ливерпульцам € 10 млн за игрока. Сообщается, что неназванный клуб предложил «Эвертону» £ 15 млн (€ 17,5 млн) за футболиста. У игрока заканчивается контракт через год, и они могут договориться с футболистом о переходе по истечении соглашения.

Годфри выступает за «Эвертон» с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за «ирисок” 16 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.