«Ничего не получилось». Капитан Бельгии Де Брёйне высказался о матче с Украиной на Евро

Капитан сборной Бельгии Кевин Де Брёйне высказался о матче с Украиной в 3-м туре чемпионата Европы в Германии.

«Мы выкладывались на протяжении трёх матчей. Сегодня команда продержалась до 95-й минуты. Все хотят выигрывать матчи. Мы пытались добиться этого сегодня, но ничего не получилось. У нас было тяжёлое начало первого матча. Украина — сложный соперник, и они тоже были опасны», — приводит слова Де Брёйне пресс-служба УЕФА.

Сборная Бельгии заняла в группе E второе место. Этот квартет стал первым в истории чемпионатов Европы, где все команды набрали одинаковое количество очков. Первым соперником в плей-офф для команды Тедеско станет сборная Франции, их встреча состоится 1 июля.

Из группы E вылетела сборная Украины. Румыния заняла первое место, Словакия стала третьей. Обе команды ждут своих соперников по 1/8 финала.