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Грузия — Португалия. Прямая трансляция
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Роналду получил жёлтую карточку за недовольство в матче с Грузией на Евро-2024

Роналду получил жёлтую карточку за недовольство в матче с Грузией на Евро-2024
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил жёлтую карточку за недовольство в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Грузией. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу грузин.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

Фото: Кадр из трансляции

На 28-й минуте матча Роналду получил жёлтую карточку за то, что указывал арбитру о том, что на игроке было нарушение правил. Роналду упал в борьбе с футболистом сборной Грузии в момент розыгрыша углового.

На второй минуте открыл счёт нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия после ошибки защитника Португалии Антониу Силвы.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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