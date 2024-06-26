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Три из пяти самых быстрых голов на Евро забиты на групповом этапе турнира в Германии

Три из пяти самых быстрых голов на Евро забиты на групповом этапе турнира в Германии
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Три из пяти самых быстрых голов в истории Евро забиты на групповом этапе чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

Гол нападающего сборной Грузии Хвичи Кварацхелии в матче с Португалией в 3-м туре континентального первенства стал пятым по скорости за всё время. Он забил этот мяч на 94-й секунде. Ранее на чемпионате Европы в Германии албанский игрок Недим Байрами стал автором самого быстрого гола в истории Евро, забив в матче с Италией на 23-й секунде. Третий по скорости гол на континентальном первенстве забил полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс на 73-й секунде в матче с Румынией.

Четвёртый по скорости мяч забит шведом Эмилем Форсбергом на 88-й секунде в игре с Польшей на Евро-2020. Второе место в списке занимает гол игрока сборной России Дмитрия Кириченко. Он отметился забитым мячом на 67-й секунде в матче с Грецией в 2004 году. Это был самый быстрый гол в истории Евро до чемпионата Европы в Германии.

Национальные команды Грузии и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Чехией и Турцией. После двух матчей у грузин одно очко, португальцы же набрали максимальные шесть очков.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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