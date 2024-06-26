Чехия — Турция: команды ушли на перерыв без забитых мячей

В эти минуты идёт матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Чехии и Турции. Команды играют на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче – 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды не забили голов в первом тайме. На 20-й минуте игроки сборной Чехии остались в меньшинстве: полузащитник Антонин Барак получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Примечательно, что первую жёлтую карточку он получил на 11-й минуте.

Для выхода в 1/8 финала сборной Турции достаточно сыграть вничью. В случае поражения Турция останется на третьем месте в группе, если Грузия не обыграет Португалию. Тогда Турция может выйти из группы при условии приемлемой разницы мячей.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.