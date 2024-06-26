Евро-2024, группа F: положение команд в турнирной таблице к перерыву третьего матча

В эти минуты идёт матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Чехии и Турции. Команды играют на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче – 0:0.
Параллельно в группе F, помимо Чехии и Турции, встречаются Грузия и Португалия. После первого тайма счёт в матче — 1:0.
В режиме реального времени сложилась следующая ситуация: португальцы набрали шесть очков и занимают первое место, турки расположились на второй строчке с четырьмя очками и опережают команду Грузии лишь по дополнительным показателям. Вместе с тем при таком раскладе Грузия также выходит в 1/8 финала Евро-2024.
Сборная Чехии с двумя очками замыкает группу и покинет турнир, если текущие положение не изменится за второй тайм.
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