Евро-2024, группа F: положение команд в турнирной таблице к перерыву третьего матча

В эти минуты идёт матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Чехии и Турции. Команды играют на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче – 0:0.

Параллельно в группе F, помимо Чехии и Турции, встречаются Грузия и Португалия. После первого тайма счёт в матче — 1:0.

В режиме реального времени сложилась следующая ситуация: португальцы набрали шесть очков и занимают первое место, турки расположились на второй строчке с четырьмя очками и опережают команду Грузии лишь по дополнительным показателям. Вместе с тем при таком раскладе Грузия также выходит в 1/8 финала Евро-2024.

Сборная Чехии с двумя очками замыкает группу и покинет турнир, если текущие положение не изменится за второй тайм.