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Грузия — Португалия. Прямая трансляция
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Евро-2024, группа F: положение команд в турнирной таблице к перерыву третьего матча

Евро-2024, группа F: положение команд в турнирной таблице к перерыву третьего матча
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группы F чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Чехии и Турции. Команды играют на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче – 0:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Турция
0:1 Чалханоглу – 51'     1:1 Соучек – 66'     1:2 Тосун – 90+4'    
Удаления: Барак – 20', Хоры – 90+8' / нет

Параллельно в группе F, помимо Чехии и Турции, встречаются Грузия и Португалия. После первого тайма счёт в матче — 1:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 3-й тур
26 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Грузия
Окончен
2 : 0
Португалия
1:0 Кварацхелия – 2'     2:0 Микаутадзе – 57'    

В режиме реального времени сложилась следующая ситуация: португальцы набрали шесть очков и занимают первое место, турки расположились на второй строчке с четырьмя очками и опережают команду Грузии лишь по дополнительным показателям. Вместе с тем при таком раскладе Грузия также выходит в 1/8 финала Евро-2024.

Сборная Чехии с двумя очками замыкает группу и покинет турнир, если текущие положение не изменится за второй тайм.

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